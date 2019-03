El Congreso lamenta la ausencia del rey Juan Carlos en la conmemoración de las primeras elecciones democráticas

Como ya no se puede rebobinar para que el rey Juan Carlos esté en el acto, el PP prefiere no entrar en polémica, y Maíllo echa balones fuera afirmando que "don Juan Carlos fue partícipe estando o no en el acto".

Dicen los populares que no hay que buscar culpables, y los hay como Margallo que sienten que se produjera esta ausencia: "Don Juan Carlos fue el gran protagonista de la Transición y francamente le eché de menos. Desde luego razones para estar dolido tiene".

El PSOE tampoco entra en el debate y del acto de hace solo 24 horas, los socialistas optan por respetar y no quedarse con el detalle de la ausencia. Su portavoz, Margarita Robles, se limita a mostrarse "respetuosa" con las decisiones de la Casa Real.

El líder de Podemos cree que "habría tenido todo el sentido" que el rey Juan Carlos hubiera sido invitado. Sobre la ausencia afirma que hay que preguntar a otros, como la presidenta del Congreso o el actual jefe de Estado.

Ciudadanos, en boca de Albert Rivera, evita el debate porque "es una decisión de la Casa Real". Aún así, recuerda que "el papel del rey Juan Carlos en la Transición es innegable".

ERC, por su parte, no estuvo en este aniversario porque "tenía que venir el rey". Así que, si con un rey no pensaban ir, con dos todavía menos.