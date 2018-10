"El caudillo irá al contenedor amarillo": Manifestación en Madrid contra el traslado de Franco a La Almudena

Al recorrido convocado desde la Puerta del Sol a la catedral se ha sumado el edil de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato, la portavoz de IU-Madrid, Olga Sánchez, y su portavoz, Mauricio Valiente, entre otros representantes políticos de la Izquierda. Una gran pancarta que reza 'El dictador Franco #NivalleniAlmudena' y que exhibe numerosas fotografías de víctimas del franquismo encabeza la manifestación. Otra de las pancartas de gran tamaño exige "una Ley de Víctimas del Franquismo".

Durante el recorrido, los manifestantes han lanzado proclamas reclamando "Justicia, Verdad y Reparación" y han portado en alto carteles con la frase "Madrid, sin Franco ni Franquismo". "Franco es criminal con apoyo episcopal", Franco "no irá jamás a la catedral" o "El caudillo irá al contenedor amarillo" son algunos de los lemas gritados por los asistentes en la protesta. "Cardenal Osoro, Franco al inodoro", han proclamado igualmente los manifestantes a su paso por la céntrica Iglesia de San Ginés, a lo que han añadido: "La Iglesia ampara al fascistas Franco".

Los participantes critican que el Tribunal Supremo sea "impune", según sostienen, con lo que está sucediendo y subrayan que los crímenes del fascismo "no prescriben". Exigen que se juzgue "el fascismo criminal" porque "el pueblo siempre tiene la razón". "Ya está bien de estar en contra de los DDHH", se ha quejado a Europa Press una de las manifestantes. "El pueblo de Madrid no puede vivir con él que destrozó la capital. Franco no puede estar en Madrid y por eso nos manifiestan por un Madrid libre de franco", ha aseverado.

A su llegada a la catedral, custodiada por numerosos agentes de la Policía Nacional, han leído la carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y al Azobispado en la que esgrimen sus argumentos en contra del traslado y en la que piden a la ciudadanía que se sume a la protesta. Por su parte, el presidente de Foros por la Memoria, Arturo Peinado, ha destacado que un total de 88 organizaciones van a llevar a cabo una campaña que culminará el próximo 1 de diciembre con una gran manifestación en la Plaza de la Armería. Quieren que ese día los participantes lleguen a 20.000.

Sobre el traslado, ha señalado que desde el Foto se pide a la familia que los restos se lleven al panteón familiar que tienen en el cementerio de Mingorrubio en El Pardo, ya que a su juicio es "un asunto privado". "No es buena idea llevar a Franco a la Plaza de Oriente porque se puede convertir en un lugar de referencia para el fascismo", ha advertido. Los convocantes, entre los que se encuentra Foro por la Memoria, 'Todos los niños son también mis niños', Plataforma contra la Impunidad del Franquismo y Amical de Mauthausen, han iniciado una campaña de change.org llamada 'Franco fuera de la catedral de la Almudena. ¡Un dictador no merece privilegios!", en la que lleva mas de 96.000.

"Una democracia sana y madura ensalza y rinde homenaje a personas que han construido un nación a base de valores democráticos, no a quienes han provocado muerte, sangre, guerra, bombardeos, represión, destrucción, dictadura y terror. Enterrar a un dictador en un lugar tan privilegiado como la catedral de la Almudena no es propio de una era democrática", consideran. Por eso llaman a despertar conciencia sobre el sufrimiento que causó Franco con el asesinato, represión y exilio de muchos españoles civiles inocentes, condenados a muerte por sus ideologías democráticas.

"Para que nunca más se vuelva a producir un golpe de Estado, ni una Guerra Civil, provocadas ambas por Franco, se tiene que conocer la historia de este país", aseguran. "Sin memoria, no hay identidad, ni moral, ni presente, ni brújula futura. Un acto genocida, golpista, fascista, dictatorial y antidemocrático, manchado de sangre, traición militar y asesinatos civiles, no puede ser nunca motivo de ensalzamiento, ni tener un lugar de culto, y mucho menos en un espacio público o en un lugar de paz como es un templo religioso", prosiguen los colectivos firmantes de esta iniciativa.

Por todo ello, los colectivos antifranquistas piden la firma a todos los españoles para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que no den a Franco un trato privilegiado. "Entiérrenlo en un cementerio común, como se hace con el resto de los mortales. ¡No ensalcen a un dictador, no entierren a Franco en la Catedral de la Almudena!", concluyen.