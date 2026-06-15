Edu Galán, sobre el juez Peinado: "Su obsesión por Begoña Gómez entra ya en el cajón de las parafilias"

Edu Galán reflexiona sobre la instrucción del juez Peinado en la causa contra Begoña Gómez y afirma que está llevando este caso "de forma absolutamente inédita e intolerable".

Esta tarde Begoña Gómez llegaba a los juzgados de Plaza de Castilla para una comparecencia ante el juez Peinado donde las acusaciones han pedido la apertura de juicio oral, mientras la defensa de la mujer del presidente del Gobierno ha solicitado que se archive el caso al considerar que no existe delito.

Mientras María Claver piensa que la mujer de Pedro Sánchez "lo va a tener francamente difícil", Chema Crespo apunta hacia el juez Peinado: "Yo creía que lo había visto todo hasta que me encuentro con el juez Peinado instruyendo una causa".

Para el periodista, estamos ante "la causa más atípica que se ha gestionado en nuestro país en los últimos años", ya que, recuerda, "este juez ha recibido rectificaciones serias por parte de la Audiencia". Por ello, considera que el juez Peinado "ha hecho de esto una cuestión personal de orgullo malentendido".

Edu Galán va más allá y asegura que "la obsesión del juez Peinado por la mujer del presidente entra ya en el cajón de las parafilias", ante las numerosas llamadas al orden y las exigencias durante este proceso que "no se ven normalmente y hacen que jueces que están llevando su labor normalmente y con cierto rigor se vean perjudicados".

En su opinión, el magistrado "está llevando este caso de forma absolutamente inédita e intolerable que se parece más a un paseíllo que a otra cosa".

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