Echániz: " El PP denuncia el intento de manipulación informativa para alarmar sobre el ébola"

El PP ha denunciado el "intento de manipulación informativa" para alarmar a la población con el virus del ébola y ha advertido de que se trata de hechos "muy graves" y actitudes "realmente miserables". El secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, ha advertido de esta circunstancia en una rueda de prensa en la sede del PP tras reunirse con miembros de la Comisión de Sanidad del Congreso y del Senado, en la que han participado los portavoces populares Rubén Moreno y Jesús Aguirre, respectivamente.

Por ello, ha dicho Echániz, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, informó el viernes a la Fiscalía y la Policía de "varios montajes de periódicos" que inventaban casos de ébola en hospitales de la región.

"Hay personas o grupos interesados en causar alarma y daño en un momento muy importante de la vida sanitaria y social del país. Son hechos que nos parecen muy graves, que hay actitudes que son realmente miserables, que intentan crear una alarma ficticia con noticias falsas, que no vamos a consentir y que hay que perseguir".

Por otra parte, preguntado sobre posibles responsabilidades políticas tras el contagio de la auxiliar Teresa Romero, ha dicho que no es el momento de pedirlas -"en todo caso responsabilidades de carácter técnico y sanitario para abordar rigurosa, respetuosa y seriamente el problema", ha matizado- y ha añadido que ahora lo que necesita la sociedad es un Gobierno "serio y responsable" que lidere una respuesta "integral y frontal" a esta enfermedad".

Por eso, ha criticado que el PSOE haya cambiado el discurso que había mantenido de "respeto" al Gobierno en este asunto. "Han comenzado a tener una actitud política más beligerante", ha opinado. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que su partido pedirá cuentas a Mariano Rajoy por la "irresponsable" gestión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la crisis del ébola.

Ante estas declaraciones, Echániz ha pedido al PSOE que incorpore en el "frontispicio" del código ético que está aprobando que "lo más ético en materia de salud pública es respaldar a las autoridades sanitarias y los profesionales que están haciendo un trabajo impecable y una labor encomiable para dar respuesta a un problema de salud". Ha hecho hincapié en que el PP "no va a permanecer pasivo" ante el problema del ébola y ha incidido en que es el momento de arrimar el hombro y ayudar a que el país supere esta situación.

Es algo -ha asegurado- que haríamos con cualquier Gobierno, fuese del signo que fuese. Son momentos para olvidar el color político y a ponerse a disposición del Gobierno". Tras concluir la reunión, Echániz ha mostrado su apoyo a la enfermera contagiada de ébola y a las personas ingresadas en el hospital Carlos III de Madrid, además de a todos los profesionales sanitarios que "están dando la cara" en la lucha contra el ébola.

Con ello, el PP, según sus palabras, quiere agradecer el compromiso de los médicos al ejercer una profesión "vital" para nuestra sociedad. Echániz ha dicho que los populares están "muy orgullosos" de que el Gobierno no abandone a ningún profesional sanitario que trabaja fuera de las fronteras. La repatriación de los dos médicos misioneros fallecidos por el ébola demuestra, a su entender, que "España no abandona a nadie que realiza labores humanitarias o de cooperación en otros países. El Gobierno no va a dejar tirado a quien trabaja por mejorar nuestra sociedad en cualquier país del mundo".

Sobre los protocolos de actuación frente a la enfermedad, ha explicado que son guías de actuación "dinámicas, que no están cerradas" y que a ellos se van incorporando las novedades que afectan a la enfermedad en el mundo.