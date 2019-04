DUI sí, DUI no; "estamos preparados", "no lo suficiente"; "somos mayoría", "no lo somos"... el cambio del discurso en el independentismo

Esta semana el expresident Puigdemont declaraba en un medio belga que otra solución al independentismo era posible: "Si eso (la alternativa a la independencia) hubiese sido posible con el Estado español, no hubiese sido necesaria ninguna reivindicación de un Estado catalán".

Pero fuel él mismo quien no contempló otro escenario cuando rechazó las elecciones anticipadas y seguió adelante con la DUI. No ha sido el único. El discurso del expresident Artur Mas también ha cambiado. Del "estamos preparados para hacerlo y para hacerlo bien" al no lo estamos tanto: "No hay todavía la fuerza para actuar realmente como un país independiente".

Un discurso que, en los últimos días, también han mantenido algunos miembros del Govern cesado como Clara Ponsatí: "No estábamos suficientemente preparados para dar continuidad política de forma sólida a lo que hizo el pueblo de Cataluña el 1 de octubre".

Santi Vila llegó a asegurar en El Objetivo que las leyes de transitoriedad aprobadas en el Parlament no tenían sentido: "Éramos escépticos y alguno, como yo mismo, fuimos contrarios por su sinsentido, su inutilidad como se demostró posteriormente".

Carme Forcadell parecía mostrarse muy segura en octubre: "No daremos ni un paso atrás". Pero en su declaración ante el TS habría asegurado que la DUI fue algo simbólico.

Joan Tardá afirmaba esto el pasado septiembre: "Por primera vez en Cataluña tenemos una mayoría independentista". Pero hace tan solo unos días, la versión era ya otra: "¿Saben por qué todavía no somos independientes o no lo hemos sido o no lo somos? Porque no ha existido una mayoría de catalanes que así lo hubieran querido".

PP, PSOE y Ciudadanos critican este cambio de discurso. "Enfado ver cómo les han engañado" defiende Pablo Casado. Para Margatira Robles "el señor Puigdemont ha demostrado una vez más que no tiene en cuenta a la ciudadanía de Cataluña". "Puigdemont, Junqueras y compañía les han estado vendiendo como posible lo que era imposible" dice Villegas. Por eso, dicen, es normal que hagan declaraciones así de contradictorias.