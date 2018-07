Dos empresarios confiesan ante el juez la financiación ilegal del PP de Madrid y el trato directo con Aguirre

Alfonso del Corral, presidente de Demométrica, fue el encuestador de cabecera de Esperanza Aguirre en todas las campañas desde su llegada a la Comunidad de Madrid: "Yo he trabajado prácticamente en todas [las campañas] desde las primeras a las que se presenta Esperanza".

Del Corral reconoció ante el juez confesó que Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP madrileño, le pidió que facturase gastos electorales del partido a Fundescam, una fundación 100% del PP: "Le cito sus palabras: mira Alfonso, estas investigaciones me las pasa al Partido Popular y estas investigaciones me las pasas a Fundescam. Los trabajos los realicé para el PP, no la fundación".

También reconoció que trataba directamente con Esperanza Aguirre y que le reportaba a ella los trabajos que hacía para el PP: "¿Que si los reportaba con Esperanza Aguirre? Unos sí y otros también".

Pepa Barral es la otra empresaria que confesó ante el juez haber hecho una factura falsa a nombre de Fundescam. En su caso dice que lo hizo porque se lo pidió del Corral: "Él me dice éste es el concepto y a su vez... esa factura...Demométrica me hace una contrafactura por el trabajo realizado porque yo no lo voy a realizar".

Son dos empresarios más que pasan a engrosar la ya larga lista de quienes confirman la financiación ilegal de los populares.