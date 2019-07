A poco menos de dos semanas del debate de investidura, en el PSOE dan un nuevo paso para evitar su fracaso. En una carta, diputados socialistas piden al PP que se abstenga para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

Recuerdan que en 2016, ante una situación de bloqueo similar, hubo diputados socialistas que se abstuvieron en la investidura de Mariano Rajoy cuando se repitieron elecciones.

Recuerdan los diputados del PSOE que es "el momento de la reciprocidad".

La carta no está firmada por Pedro Sánchez, que votó 'no' a la investidura de Rajoy, sino por diputados que se abstuvieron en aquella ocasión como Pedro Saura, Ignacio Urquizu o Rafael Simancas.

La carta, bajo el nombre 'un camino difícil y honorable', recuerda que ellos se abstuvieron después de que Rajoy se mantuviera en un gobierno en funciones durante 10 meses "sin que tras dos elecciones en seis meses fueran capaces de articular una salida".

Los socialistas argumentan que otra repetición electoral significa bloquear nuestra democracia y que "ahora es el momento de la reciprocidad".

La respuesta del PP

En el PP no parecen dispuestos a cambiar el sentido de su voto. Pablo Casado, tras reunirse ayer con Sánchez, ya adelantó que no se abstendrán. Y, tras la carta, fuentes del partido recuerdan que Sánchez acabó yéndose para no dar luz verde a Rajoy.

Sánchez, dicen, se opuso frontalmente a la abstención del PSOE, "hasta el punto de que dimitió como diputado en 2016 para no tener que abstenerse en la elección de Rajoy como Presidente del Gobierno. Margarita Robles, Meritxel Batet o Juan Cruz, por ejemplo, votaron no en esa investidura".

El PP acusa a Sánchez de "romper el espíritu de colaboración constitucionalista al que ahora apelan" los diputados.

Le reprochan al candidato el PSOE que "buscó el apoyo de los partidos independentistas para echar a Rajoy y hacerse con la presidencia del Gobierno en la moción de censura, rompiendo ese espíritu de colaboración constitucionalista al que ahora apelan los diputados socialistas". "No es de recibo que quien hizo eso ahora solicite el apoyo del Partido Popular para su investidura.

El número 2 del partido, Teodoro García Egea, ha insistido en ello en Twitter.