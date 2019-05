Una diputada de Vox en Madrid: "Si mi hijo es homosexual, preferiría no tener nietos"

Gádor Joya, diputada autonómica en Madrid por Vox, manifestó en una entrevista con 'El Mundo' en 2014 que preferiría no tener nietos en absoluto si su hijo fuera homosexual. "No, preferiría no tener nietos de una pareja homosexual. Preferiría que si mi hijo es homosexual no adoptara", afirmó.

"La capacidad de las parejas homosexuales de amar y dar amor es la misma que la de cualquier persona", aseguró entonces Joya, que se presentó a las elecciones como número 12 en las listas de la formación de extrema derecha, "pero defiendo el derecho de un niño a tener padre y madre, a esa oportunidad del hijo".

"A igualdad de condiciones, prevalece el derecho del niño", agregó, "estoy segura de que todos preferirían lo que el resto ha tenido: un padre y una madre".

En aquella entrevista, la ahora diputada autonómica también manifestó sus convicciones antiabortistas, asegurando que quienes defienden el derecho al aborto "borreguizan a la mujer". Joya, pediatra de profesión, ha sido durante años activista contra el aborto y portavoz de la plataforma 'Derecho a vivir'.

No es la primera vez que un miembro de la formación de extrema derecha hace declaraciones manifiestamente homófobas. Fernando Paz, que iba a presentarse como cabeza de lista por Albacete en las elecciones generales, presentó su dimisión tras la polémica generada por sus declaraciones homófobas. Llegó a asegurar que "una pareja gay con un niño no es una familia natural".

El propio líder de la formación, Santiago Abascal, insiste en no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y ha asegurado que "es esencial cambiar su nombre" porque "el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer".

Por otra parte, antes de las elecciones generales del 28 de abril, Vox compartió en sus redes sociales un meme en el que Aragorn se enfrentaba -entre otros símbolos 'enemigos' del partido- con un fantasma con la bandera arcoíris. Sin embargo, la utilización de aquel símbolo rápidamente se les volvió en contra hasta convertirse en un icono para el colectivo LGTBI, que lo rebautizó como 'Gaysper'.

Un meme reivindicativo que ha perseguido a Abascal incluso hasta el Congreso, concretamente en la camiseta de dos diputados socialistas durante la sesión constitutiva de la cámara.