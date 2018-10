Dimite Lorena Ruiz-Huerta como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid: "Le deseo suerte a Podemos. Pero también altitud de miras"

La diputada se mantenía como portavoz del Grupo pese a que Podemos ya había elegido candidato para las próximas elecciones autonómicas, Iñigo Errejón.

Esta situación estaba provocando malestar entre los compañeros y la propia Ruiz-Huerta, que no se sentía apoyada por parte de su grupo.

"Podemos ha otorgado la confianza para liderar el Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid, a partir de 2019, a un candidato que defiende una propuesta distinta a la que sostiene la corriente en la que yo me integro, y a la que he mantenido yo misma como portavoz", ha señalado en su blog, publicado en el diario 'Público'.

Ruiz-Huerta asegura que retomará su actividad profesional como abogada, aunque insiste en que no deja la política. "He tomado la decisión de dejar mi escaño (...) Dejo la Asamblea de Madrid, pero no la política.", añade.

Además, agradece a su equipo y a los votantes de Podemos el haber depositado su confianza en ella. "Le deseo suerte a Podemos: sigue siendo la única esperanza de cambio para millones de personas en este país".