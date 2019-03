Los diez titulares que deja Rajoy en el juicio del 'procés': "España es lo que quieran los españoles, no lo que quiera una parte"

1. "Ningún presidente puede aceptar que alguien pretenda liquidar la legalidad de un país"

Mariano Rajoy se ha mostrado tajante en todo momento sobre su papel al frente del Gobierno de España durante todo el proceso soberanista en Cataluña. Rajoy, que ha afirmado que se reunión con Artur Mas y Carles Puigdemont con voluntad de diálogo, ha señalado que "no había nada de qué hablar cuando en las conversaciones salía liquidar la soberanía nacional".

2. "España es lo que quieran los españoles, no lo que quiera una parte"

Rajoy ha argumentado que basó parte de las acciones de su Gobierno con Cataluña conforme al modelo de soberanía nacional y el orden constitucional aplicado en España. "Es el pueblo español el que decide lo que es España, y no los representantes de una comunidad autónoma", ha declarado en el juicio el expresidente del Gobierno, que ha añadido.

3. "Era una situación excepcional y por eso tuvimos que aplicar el 155"

El expresidente ha destacado durante su intervención judicial como testigo las razones por las que su Gobierno decidió aplicar el Artículo 155 de la Constitución "por primera vez en España". "No lo habríamos aplicado si no hubiéramos percibido un riesgo grave para la legalidad", ha apuntado Rajoy, que ha precisado: "Era excepcional que miles de personas intentaran evitar actuaciones ordenadas por los jueces".

4. "Lo que se convocó no era un referéndum. La Junta Electoral Central lo dejó claro"

Rajoy ha destacado que intentó que el "1 de octubre se cumpliera la ley, y se cumplió porque no se celebró el referéndum", si bien ha señalado que los independentistas "dejaban claro que ellos iban a hacer el referéndum sí o sí". Ello, ha continuado, le llevó a tomar "muchas decisiones, policiales o en Hacienda, para evitar su celebración". Rajoy ha matizado que "es normal que hubiera enfrentamientos el 1-O cuando había voluntad de que los hubiera"

5. "Dimos la posibilidad de rectificar a quienes se habían equivocado"

Durante su comparecencia en el juicio del 'procés', Mariano Rajoy ha querido dejar claro que en todo momento su Gobierno tuvo disposición al diálogo con el Govern de la Generalitat. Así, ha aclarado que se vio "en seis oportunidades con Artur Mas", y en alguna ocasión con Carles Puigdemont, pero ha puntualizado que "no había nada de qué hablar cuando en las conversaciones salía liquidar la soberanía nacional". Rajoy también ha querido recordar que invitó a Puigdemont "a que fuera a las Cortes a defender sus decisiones. Pudo ir al Senado o al Congreso a plantear sus ideas y no quiso hacerlo".

6. "No era posible dialogar con quien solo quiere discutir los términos de liquidar la Constitución"

Rajoy ha querido recordar que invitó a Puigdemont "a que fuera a las Cortes a defender sus decisiones. Pudo ir al Senado o al Congreso a plantear sus ideas y no quiso hacerlo". El expresidente del Gobierno ha continuado que los independentistas "eran plenamente conscientes de que no iba a utorizar un referéndum" para saltarse la ley. No obstante, ha concluido señalando que "en Cataluña se liquidó la legalidad vigente en ese momento" y por ello procedieron a aplicar el 155.

7. "Los estados de excepción y de sitio afectan a los derechos fundamentales de las personas"

Cuando Vox, que actúa como acusación particular en el juicio del 'procés', le ha preguntado por qué el Gobierno no decidió aplicar los estados de excepción y de sitio en Cataluña, Rajoy ha respondido de forma idéntica que Soraya Sáenz de Santamaría: "Afectan a los derechos fundamentales de las personas". En esta ocasión, el exdirigente popular ha vuelto a recordar que su Gobierno dio opción sin represalias a dar un paso atrás a los responsables del proceso soberanista.

8. "Puede que se ocultaran partidas al control de Hacienda"

Uno de los momentos de máxima expectación durante la intervención judicial de Rajoy en el Supremo se ha dado al ahora de hablar de la financiación del propio referéndum del 1 de octubre. "El Gobierno estableció los controles para evitar" un gasto público destinado al 1-O, pero ha advertido dos matices: "Hacienda, cuando veía algo que podía ser usado para el referéndum, daba parte a la Fiscalía del Estado o al Tribunal de Cuentas. Y lo hizo en nueve ocasiones". Además, Rajoy ha concluido en este aspecto señalando que "hay la posibilidad de que se hubiera engañado y se hubiera ocultado algunas partidas, pero este tema es fundamentalmente de los tribunales".

9. "Nunca hubo mediador; aclaré que no aceptaría la ruptura de la soberanía"

Mariano Rajoy ha sido preguntado en el juicio del 'procés' por la supuesta participación de un mediador entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat para solucionar las discrepancias entre ambos organismos frente al conflicto territorial. A este respecto, Rajoy ha señalado que le "llamaron muchas personas para intentar mediar". "Con algunos hablé en persona", ha apuntado, si bien ha precisado que "a quien quiso mediar" dejó claro que no negocia "el cumplimiento de la ley o la soberanía nacional".

10. "Lamento las imágenes que se vieron el 1-O"

Uno de los abogado de la defensa en el juicio del 'procés' ha puesto un vídeo al presidente del Gobierno en el que se han apreciado cargas policiales durante las protestas del 1 de octubre en Cataluña. A ello se ha referido el propio Rajoy para lamentar dichas imágenes, aunque ha recalcado que fueron "responsabilidad" de los convocantes del referéndum en Cataluña.