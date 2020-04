Otro fin de semana que nos toca quedarnos en casa. Y es posible que, llegados a este punto, ya hayas hecho videollamada con todos tus amigos y familiares. Por eso, te proponemos otros planes para amenizar la estancia en casa que quizás no se te habían ocurrido.

1. Recorre museos sin salir de casa

Debido a la pandemia del coronavirus, muchos museos han optado por abrir sus puertas de forma virtual para amenizar la cuarentena. Es el caso del Museo del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisz o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. También se han unido a la iniciativa importantes museos internacionales como el Louvre o el British Museum.

2. Haz torrijas (con la excusa de que se acerca la Semana Santa)

Estamos a las puertas de la Semana Santa y es época de las deliciosas torrijas. Si nunca antes las has preparado, no te preocupes. El chef Peña explicó cómo elaborarlas en laSexta Noche de una forma muy original. Puedes ver los ingredientes que necesitas y los pasos a seguir pinchando aquí.

Además, si prefieres un postre con menos calorías, Luis Alberto Zamora explicó la receta de unas ricas natillas caseras, pero sin grasa y sin azúcar.

3. Pinta mandalas

A muchos de nosotros nos ha entrado la vena artística durante el confinamiento y nos han entrado ganas de pintar. Sin embargo, no contamos con material como lienzos o pinturas acrílicas.

Pero para pintar, disfrutar y relajarte solo es necesario buscar un mandala, imprimirlo y dedicar tu tiempo a pintarlo. Y es que está demostrado que los mandalas ayudan a combatir el estrés, la ansiedad y el insomnio y, al mismo tiempo, mejoran la autoestima y la capacidad de concentración.

4. Mejora tu nivel de inglés

Si siempre has aparcado lo de estudiar y mejorar tu nivel de inglés "para otro momento", este es el más adecuado porque nunca hemos tenido tanto libre como ahora. Por la falta de material no te preocupes. Cambridge ofrece de forma gratuita los libros de preparación de exámenes, desde el nivel A1 hasta el C1 (Advanced). Aprovecha esta oportunidad para mejorar tu nivel de inglés y demuestra tus conocimientos adquiridos en el próximo viaje que hagas cuando todo esto pase.

5. Descubre el impresionante espectáculo del Circo del Sol

El Circo del Sol ha lanzado una plataforma digital denominado 'CirqueConnect' a través de la cual se puede disfrutar de momentos más especiales de sus impresionantes espectáculos. No pierdas la oportunidad de poder disfrutar de ellos. Solo tienes que pinchar en este enlace.

6. Haz un maratón de series

¿Todavía no has visto el primer capítulo de la serie 'Veneno' del que todo el mundo habla? Pues el fin de semana es un buen momento para hacerlo. Además, en Atresplayer también puedes encontrar series como 'La valla', 'Perdida' o 'El nudo', que te harán no poder despegar los ojos de la televisión.

7. Disfruta de conciertos en streaming

Muchos cantantes nos están haciendo más amena la cuarentena gracias a los conciertos que hacen vía streaming desde sus casas. Es el caso de artistas como Alejandro Sanz, que dio un concierto junto a Juanes, Rozalén o Manuel Carrasco. Muchos de ellos han dejado publicados en sus redes sociales sus actuaciones, con lo que si aún no has tenido tiempo de verlas y cantar tus canciones favoritas, este fin de semana es buen momento.

8. Haz deporte

Sí, ya sé que esta no es ninguna idea nueva. Que ya habrás visto que mucha gente se ha puesto a hacer deporte esta cuarentena. Y ya sé que cuesta ponerse el chándal cuando estás en casa. Pero, de verdad, una vez que te pones y lo haces, lo agradeces.

Y es que el deporte no solo sirve para notar mejoras a nivel físico, sino que también tiene importantes beneficios psicológicos. Produce químicos de la felicidad (de ahí que te sientas tan bien después de hacer deporte), reduce el estrés y la ansiedad y mejora la autoestima.

9. Teatro desde el sofá

Blanca Li, directora de los Teatros del Canal de Madrid, ha impulsado 'La cuarta sala del Canal', un espacio en el que los artistas ofrecen al público diferentes piezas desde sus hogares.

A este proyecto ya se han sumado artistas de la talla de Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España o la directora de cine Isabel Coixet. Los contenidos se pueden encontrar en la cuenta de Facebook, Twitter e Instagram de los Teatros del Canal.

10. Aprende algo nuevo

Si tienes un instrumento en casa que siempre has querido aprender a tocar y nunca lo has hecho, este es el momento oportuno. Ya sea una guitarra, un teclado o una flauta, el caso es cumplir, por fin, con tu objetivo de tocar un instrumento. Tendrás tiempo de practicar cada aprendizaje e ir mejorando un poco cada día.

Y si eres de los que se ha quedado sin Feria y siempre has querido aprender a bailar sevillanas, ahora puedes hacerlo en el salón de casa. Y quien dice sevillanas, dice salsa, bachata, ballet o hip hop. El caso es que te diviertas y aprendas algo nuevo que te haga sentir mejor.

Porque en tiempos de coronavirus, aprender algo nuevo mantiene activas las células cerebrales, nos permite crecer como personas y combate el aburrimiento.