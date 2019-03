Díaz apoya a Sánchez en una coalición progresista "pero no a cualquier precio"

Susana Díaz ha hecho referencia a la propuesta de Pedro Sánchez expresada desde Lisboa, en la que planteaba una "gran coalición" de fuerzas progresistas, en caso de que el PP no logre formar Gobierno. Díaz ha añadido que ese respaldo a Sánchez también se lo ha dado el comité federal del PSOE, con la "línea roja" que de no negocie con quien no renuncie al derecho a la autodeterminación.

La presidenta de Andalucía ha tachado de "engañosa" la intención de Podemos de contar en el Congreso de los Diputados con cuatro grupos parlamentarios de sus marcas afines y le ha reprochado que "se presente como un partido, pero quiera cobrar por cuatro".

También sería llamativo porque el PP y el PSOE tendrían diez minutos de intervención en el Parlamento mientras que Podemos tendría cuarenta minutos cuando ha obtenido muchos menos escaños.

"Todo el día dando lecciones de moral y quieren cobrar cuatro veces más que los demás", le ha recriminado a Podemos, al tiempo que ha calificado de "fariseo" el debate abierto por su secretario general, Pablo Iglesias, por hablar de ley de emergencia social cuando en Andalucía ha bloqueado iniciativas de la Junta en esa materia.

Los que "dicen representar al 15M y el sentir de la calle" no hablan de desahucios y exclusión social "sino de derecho a la autodeterminación y, por tanto,de desigualdad, ha añadido Díaz.

Si Podemos no renuncia al derecho a la autodeterminación es que tiene "algún pacto oculto o secreto con las fuerzas con las que ha confluido" a las elecciones del 20 de diciembre, ha considerado la secretaria general de los socialistas andaluces. Preguntada sobre el congreso federal del PSOE, ha señalado que en febrero sería "imposible e inviable" y que se celebrará cuando se tenga que celebrar y una vez que lo acuerde el comité federal, que se reunirá en enero.