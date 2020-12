Continúa la negociación sobre el salario mínimo, después de que el Gobierno aprobase ayer, martes, una prórroga del decreto por el que se estableció en 950 euros para 2020. Así, el próximo 8 de enero, Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse para abordar tanto esta cuestión como los ERTE.

Así lo ha confirmado este miércoles Yolanda Díaz, en entrevista con la 'Cadena SER'. "Hemos convocado la mesa de diálogo social para el día 8 de enero para el salario mínimo y para la nueva negociación de los ERTE", ha indicado la ministra de Trabajo, que pide no llevar la negociación de los expedientes más allá del 15 de enero.

Con respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la ministra ha recalcado la importancia de la prórroga aprobada en el último Consejo de Ministros del año, ya que el actual decreto perdía vigencia el 31 de diciembre. "Si ayer el Gobierno no prorroga la cuantía vigente a día de hoy, lo que pasaría el día 1 de enero es que España se quedaría sin SMI", ha enfatizado.

"No voy a poner en riesgo a ningún trabajador ni trabajadora de este país, no podría dormir, por tanto, más allá de la negociación que hay abierta respecto de la cuantía del SMI, voy a garantizar y proteger a los trabajadores de mi país", ha aseverado Díaz, que ha aclarado que el salario mínimo no se ha congelado, sino que continúa la negociación con patronal y sindicatos.

"Congelar es que yo dicto un decreto que diga que la cuantía de revalorización de este año es cero y esto no se ha hecho -ha indicado-. Lo que hemos hecho es que a partir del 1 de enero del 2021 España continúa con un salario mínimo prorrogado y continúa la mesa de diálogo social".

"Las empresas pueden soportar una subida de 30 céntimos al día"

La titular de Trabajo se ha reafirmado en su intención de subir el SMI, una cuestión que genera discrepancias dentro del Ejecutivo de coalición. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no es partidaria de subirlo ahora y, a preguntas de la prensa sobre este asunto, Pedro Sánchez aludió ayer a la "dramática situación" de las empresas españolas, que tendrían que hacer "ese desembolso".

¿Por qué dejamos fuera a quienes más los necesitan?"

Preguntada por las palabras del presidente del Gobierno, Díaz ha apuntado que "no se disputa que hay que salvar empresas" para "salvar empleos", pero ha aseverado que "hay que ser coherente y hay que defender a los más débiles".

En este sentido, la ministra ha afirmado que no comprende por qué se revalorizan los salarios de los empleados públicos o de los trabajadores acogidos a convenios colectivos y no el SMI. "¿Por qué dejamos fuera a quienes más los necesitan?", ha aseverado.

"Creo que hemos dicho en este Gobierno que no vamos a dejar a nadie atrás y me parece que dejamos atrás a los que más lo necesitan", ha sentenciado Díaz. "Estamos discutiendo por 30 céntimos al día, me da un poco de tristeza. Creo que las empresas españolas pueden soportar una revalorización de 30 céntimos al día", ha sentenciado, insistiendo en que Unidas Podemos tiene clara su posición al respecto.