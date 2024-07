Descontento generalizado de las comunidades autónomas tras cuatro horas de reunión con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los consejeros autonómicos de Hacienda confiaban en cerrar este lunes una propuesta de reforma del sistema fiscal, pero no ha sido así.

La consejera catalana, Natàlia Mas, quien no suele participar en estas reuniones, ha aprovechado para defender la financiación "singular" para Cataluña, una de las exigencias de ERC para investir a Salvador Illa, del PSC. Sin embargo, el resto de comunidades rechazan esa "singularidad", incluida la socialista Castilla-La Mancha.

En este sentido, Natàlia Mas ha defendido que su propuesta "no va en contra de nadie", y que "no causa perjuicio, mientras que Rocío Albert, consejera de Hacienda de Madrid, la considera "insolidaria". Por su parte, María Jesús Montero ha defendido que "quienes están negociando en Cataluña es ERC con el PSC", no el Gobierno.

Momentos previos a la reunión con la ministra de Hacienda, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha advertido de que la región se negará a que, sobre la financiación autonómica, "alguien pueda tener, no ya las llaves de la caja común, sino ni siquiera una copia de las llaves de la caja común".

De esta forma, García-Page ha querido "dejar claro" cuál es la posición de Castilla-La Mancha sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que, a su juicio debe pasar por una financiación justa, que no es lo mismo que solidaria. "Hablo de la redistribución, de la justicia, lo mismo que algunos se plantean imponer la solidaridad, lo que es una cosa contradictoria, porque no sé como puede casar la solidaridad y la obligatoriedad", ha reflexionado el presidente castellanomanchego, que ha considerado que nadie debe dejarse llevar por "los cuentos de las cuentas".

En este punto, ha advertido de que Castilla-La Mancha va a estar "muy vigilante y muy firme" en la defensa del interés general. "En el país, tenemos claro quiénes se quieren quedar con las llaves de la caja, quienes quieren las llaves de la caja común, pero lo denunciaremos y nos negaremos a que alguien pueda tener no ya las llaves de la caja común, sino ni siquiera una copa de las llaves de la caja común", ha alertado García-Page, que ha pedido a las comunidades autónomas respeto mutuo, porque todas defienden los intereses de sus ciudadanos.

Críticas de las autonomías gobernadas por el PP

Por su parte, las autonomías gobernadas por el PP han criticado que el Gobierno no negocie con ellas la reforma del sistema de financiación, de la que desconocen la propuesta del Ejecutivo, y, en cambio sí lo esté haciendo con los partidos separatistas.

Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, ha exigido a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ponga "encima de la mesa" una propuesta para "poder debatir un nuevo sistema" de financiación autonómica, y cree que ahora mismo está haciendo "dejación de funciones".

Merino ha recalcado que la Comunidad Valenciana tiene una situación "de excepcionalidad" por su infrafinanciación, lo que la ha llevado a "incurrir en déficits muy elevados" y acumular "una deuda actual inasumible", con unos intereses que este año costarán 900 millones de euros a las arcas valencianas.

En Andalucía, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado que Montero, ha vuelto a dar la espalda a una financiación justa para Andalucía, por lo que ha opinado que "sigue sin hacer los deberes" y "asfixiando" a la comunidad. Según la consejera, "no existen motivos técnicos, sino solo políticos" para una financiación singular de Cataluña, mientras "se deja otra vez en el limbo cuestiones cruciales para los andaluces, como el hecho de que no se aborde la financiación autonómica".

El consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha lamentado que la vicepresidenta primera no haya ofrecido "la más mínima pista" de cuál va a ser la reforma del sistema de financiación, y ha señalado que "lo más relevante", a su juicio, es que Montero "ha manifestado expresamente que no comparte la financiación singular" para Cataluña. Más aún, Marín ha indicado que la vicepresidenta "ha aseverado que no se ha hablado desde el Gobierno con el Ejecutivo catalán, con Esquerra Republicana de Cataluña para que haya una financiación singular", aunque "no ha negado" que sea el Partido Socialista de Cataluña el que esté negociando con ERC.

Mientras, el conselleiro de Hacienda y Administración Pública de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, ha mostrado su "decepción" por el hecho de que la ministra de Hacienda no haya fijado con claridad su postura acerca de una eventual reformulación del sistema de financiación autonómica. Así, ha asegurado que el Gobierno de España pretende que sean las comunidades autónomas las que se pongan de acuerdo "en formular un sistema de financiación", cuando, a su juicio, "es al Gobierno al que le corresponde esa competencia".

El titular de Economía y portavoz del ejecutivo castellanoleonés, Carlos Fernández Carriedo, teme que el Gobierno está negociando el modelo de financiación para todas las comunidades bilateralmente con Cataluña y sin dar ni información ni participación al resto, aunque hoy haya negado estar haciéndolo. Fernández Carriedo ha dicho que lo que le gustaría al Gobierno de Castilla y León es "participar en condiciones de igualdad todas las comunidades autónomas" y que "se garantice la solidaridad, el coste en la prestación de los servicios públicos".

La consejera extremeña de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha exigido al Gobierno que presente una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, porque ha asegurado que ella no ha acudido al Consejo de Política Fiscal y Financiera a escuchar una propuesta hecha por Cataluña. Manzano ha opinado, además, que la propuesta defendida por Cataluña "rompe el modelo constitucional", porque "no es generalizable".

En la misma línea, el vicepresidente y conseller de Economía de Baleares, Antoni Costa, ha acusado a María Jesús Montero de ocultar a las comunidades la propuesta de nuevo sistema de financiación del Gobierno. "Se ha negado a explicar cuál es su propuesta y cómo quiere reformar el sistema, que lleva caducado desde hace diez años", ha señalado Costa tras participar en Madrid en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, según informa el Govern en un comunicado.

Respecto al anuncio de Montero de que las autonomías podrán incurrir en un déficit máximo del 0,1% del PIB en 2025, las comunidades del PP han criticado que el Gobierno se reserve 2,4 puntos de los 2,5 que autoriza como déficit para el conjunto de las administraciones -el 96% del total-, cuando las comunidades autónomas asumen más del 35 del total del gasto público.