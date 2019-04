Denuncian el cambio de dirección en más de 40 institutos de Madrid: "Es una depuración ideológica de la Consejería"

Piden que Elena, siga siendo la directora del colegio. Es la protesta en el centro Montelindo, en Bustarviejo, Madrid por el cambio en la dirección. La Guardia Civil y la Policía tuvieron que escoltar al nuevo director y a la inspectora que este miércoles envió la Comunidad.

Más de 40 directores no continuarán tras no renovarse su proyecto de dirección. Los cambian por docentes, según la Asociación de Directores, afines políticamente a la Consejería. "Los procesos de selección de directores son oscuros y es muy fácil suspender a los directores que a la Administración no les vale", lamenta José Antonio Martínez, miembro de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid.

Asociaciones de padres de alumnos denuncian que se han quitado del medio a los más críticos, por ejemplo, con la LOMCE. "Están siendo sometidos a una depuración ideológica por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Es una actuación a la desesperada, intentan buscar gente afín", explica José Luis Pazos, FAPA Giner de los Ríos.

Desde la consejería aseguran que es falso, que el proceso de selección responde únicamente a los criterios que establece la ley. "Raya lo esperpéntico, si tienen una constancia de alguna irregularidad tienen vías para denunciarlo", declara Rafael van Grieken, Consejero de Educación de Madrid. La comunidad educativa ya ha anunciado que seguirá movilizándose.