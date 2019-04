"Dejamos de ser súbditos del Estado español para ser ciudadanos de Catalunya"; Artur Mas insiste en que continúa la desconexión

El Partit Demócrata Català se vuelca con los condenados por el 9N. Advierten al gobierno de Rajoy que no tienen miedo y que el camino hacía el referéndum de ruptura sigue adelante. "No nos das miedo, hemos dejado de ser súbditos del Estado español para ser ciudadanos de Cataluña", ha dicho el expresident de la Generalitat Artur Mas.

Mas clama el qué, el cómo y hasta dónde quieren llegar: "Estamos dispuestos a luchar pacíficamente por nuestra libertad".

A 24 horas de que Rajoy visite Barcelona para explicar las inversiones del Estado en Catalunya, ya tiene la respuesta de los independentistas. Mas insiste en que no cumplirán "nada" y añade que no están dispuestos a escuchar más mentiras afirmando que llegará "un día para siempre que no haya que estar pendientes de ningún presidente del gobierno español llegue a engañar".

La Fiscalía Superior de Catalunya investiga si la Generalitat malversa caudales públicos para preparar el referéndum, un gesto que para Puigdemont demuestra que, si es necesario, el Gobierno vulnerará la Constitución.

"La respuesta de a qué está dispuesto hacer el Estado español para impedir que los catalanes podamos decidir libremente es todo, todo y todo, lo confesable y lo inconfesable", ha dicho Puigdemont.

El 28 de marzo el Congreso comunicará al diputado Francesc Homs, su inhabilitación y deberá abandonar su escaño. "A lo mejor sí que me pueden quitar el escaño pero yo iré el al Congreso de los Diputados con la cabeza bien alta y en vuestra representación", ha asegurado Homs, diputado del PDeCAT en el Congreso. Asegura que no va a pedir perdón por querer decidir su futuro de una forma democrática.