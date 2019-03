La defensa alega que la infanta Cristina no tiene conocimientos tributarios

PESE A SU PUESTO DE TRABAJO EN LA CAIXA

La infanta Cristina, aunque trabaja en La Caixa, no tiene conocimientos tributarios. Es lo que van a argumentar sus abogados ante el juez Castro para pedir que se le retire de nuevo la imputación. Alegan que no pudo ser cómplice de los supuestos delitos de su marido porque no sabía nada.