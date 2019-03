La declaración independentista queda paralizada a la espera de la constitución del PPC

La Mesa del Parlament ha suspendido, temporalmente, la tramitación de la resolución soberanista presentada este martes por Junts pel sí y la CUP y que aspira a que la Cámara declare el inicio del camino hacia la independencia.

Fuentes parlamentarias han explicado que la suspensión temporal se ha dictado de forma automática al haber presentado PSC y Ciudadanos, con el apoyo del PP, sendas propuestas que pedían reconsiderar la admisión a trámite de la iniciativa soberanista de Junts pel Sí y la CUP.

Si la nueva legislatura estuviera más avanzada, el Parlament debería resolver en 48 horas si admite o no estas peticiones de reconsideración, pero, como el PP aún no se ha constituido como grupo parlamentario, la Junta de Portavoces aún no está constituida y no puede decidir, de manera que se podrían demorar más los plazos.

El tramite pertinente para resolver las peticiones de reconsideración obliga al Parlament a convocar la Junta de Portavoces y este órgano, en principio, no se podría convocar hasta que el PP se haya constituido como grupo y tiene como fecha límite el jueves 5 de noviembre. Así, la demora del PP catalán a la hora de constituirse como grupo parlamentario frena por ahora la resolución soberanista pese a que se está tramitando por el proceso de urgencia.

Sin embargo, fuentes parlamentarias argumentan que se contempla un segundo escenario posible, convocar la Junta de Portavoces invitando a los miembros del PP a asistir aunque no estén constituidos como grupo, y avanzar así en las tramitaciones sobre las propuestas de reconsideración.