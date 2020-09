Centenares de personas se han concentrado esta tarde en la Puerta del Sol, frente a la sede de la Comunidad de Madrid, para pedir la dimisión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, después del anuncio de las nuevas restricciones, que los manifestantes consideran "clasistas" y "segregadoras".

Los manifestantes se han concentrado en la Puerta del Sol sobre las 20:00 horas, después del anuncio de la presidenta regional de que la Comunidad va a restringir a partir del lunes la movilidad en las 37 áreas sanitarias de la región más afectadas por el coronavirus, la mayoría al sur y cuyos habitantes sólo podrán desplazarse a otros lugares para ir a trabajar y cumplir obligaciones legales o educativas, entre otros supuestos.

"Ayuso fascista, eres una clasista", "No es confinamiento, es segregación" o "No queremos pizza, queremos sanidad" han sido algunos de los lemas que han coreado los manifestantes, unos 350 según fuentes policiales y cerca de un millar según asociaciones vecinales que han asistido a la concentración.

Cerca de una veintena de agentes formaban una cadena que rodeaba la puerta principal de la Real Casa de Correos, donde se ha celebrado la rueda de prensa en la que se han anunciado las nuevas medidas. A la manifestación, convocada a través de redes sociales, han asistido el Sindicato de Estudiantes, Sindicalistas de Izquierda y varias Asociaciones de Vecinos del los distritos y barrios del sur.

El Ayuntamiento de Madrid no ha detallado por el momento el despliegue de la Policía Municipal ni si las restricciones afectarán a las líneas de autobús, que conectan zonas no restringidas con otras que no lo están, aunque han recalcado que el transporte público es un espacio seguro.