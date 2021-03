La pandemia de coronavirus deja ya más de 70.000 muertos en España, aunque la tercera ola continua su descenso en el país. El Ministerio de Sanidad ha sumado este miércoles 6.137 nuevos contagios y 446 fallecidos a los datos oficiales que reflejan la evolución de la pandemia de coronavirus en España. De estos nuevos casos, un total de 3.021 han sido contabilizados en las últimas 24 horas.

La incidencia acumulada mantiene su bajada hasta los 159 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Este es un dato que desciende en todas las CCAA salvo en Canarias. Además, ya son seis las comunidades que se sitúan por debajo de los 100 casos, y Extremadura logra bajar hasta los 50 casos.

También las hospitalizaciones siguen a la baja, con una ocupación en planta por pacientes COVID-19 del 8,57% y en UCI del 26,26%. No obstante, todavía seis regiones siguen por encima del 30%, con Madrid a la cabeza (40,23%).

Desde el inicio de la pandemia en España han fallecido 70.247 personas a causa del coronavirus y un total de 3.136.321 se han contagiado de la enfermedad, confirmados por prueba PCR.

¿Qué pasará en Semana Santa?

El objetivo del Gobierno es lograr el consenso con las diferentes comunidades autónomas para fijar unas mismas medidas de cara a la Semana Santa. La clave estará en la movilidad, si se permite o no viajar de una región a otra o bajo qué condiciones.

Hasta ahora ese acuerdo no ha llegado, y mientras que algunas comunidades han propuesto permanecer abiertas para la llegada de personas de otros territorios, otras regiones han confirmado su intención de mantener límites perimetrales. Es el caso de Castilla-La Mancha, que ha pedido a Madrid que no abra durante estas fiestas: "No podemos dejar que la Semana Santa sea una segunda Navidad", ha zanjado la portavoz del Gobierno castellano-manchego, Blanca Fernández.

Y es que la Comunidad de Madrid es una de las pocas regiones que ya ha expresado su voluntad de no poner límites a la movilidad. "Entiendo que en la primera ola, cuando no conocíamos esta epidemia, las decisiones que se tomaban eran de esas características. Pero no creo que tenga que ser una práctica habitual y constante. No soy partidaria de cerrar si la situación es buena", ha señalado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Pese a que todavía no hay nada decidido, la mayoría de las regiones parece decantarse por preferir unas medidas comunes para toda España, unas medidas que llegarán tras la elaboración de la propuesta por parte de la Comisión de Salud Pública que se trasladará al Consejo Interterritorial del próximo miércoles para que este tome una decisión.