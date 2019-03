"Cuando salíamos gaseados de la iglesia, la Policía estaba esperando a la gente fuera"

ANDONI PERDIÓ UN OJO EN EL 76 A MANOS DE LA POLICÍA

Rodolfo Martín Villa no quiere esconderse: ha pedido declarar cuanto antes ante la juez argentina que le reclama por crímenes durante el franquismo. Dice que no se quiere escudar en la no extradición, a pesar de que el Gobierno ha negado que vaya a entregar a los 20 cargos del franquismo. Andoni recuerda aquel 3 de marzo del 76 como si fuera ayer: uno de los muchos disparos de la Policía le hizo perder un ojo.