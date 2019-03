Cada año, cuando llega Semana Santa, algunos presos ven los cielos abiertos. La tradición religiosa de indultos en Semana Santa viene del siglo XVIII. Y aunque hay casos polémicos, suelen concederse a condenados por delitos menores.

Este año el Gobierno ha concedido 21 indultos, dos de ellos a petición de la Fervorosa y Trinitaria Hermandad del Santo Sacramento. “No intervienen las cuestiones ni de hermandad, ni de Iglesia ni nada. Simplemente en base a la que nosotros somos la solicitamos” explica José Luis Pérez Flores, secretario de la hermandad.

Medidas de gracia en Semana Santa que no les hace precisamente gracia a los jueces: "Además de no ser explicadas las razones, no encontramos con una quiebra del principio de aconfesionalidad del Estado" dice Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia.

Pero la web de la Moncloa aclara: "Las Cofradías y Hermandades de Penitencia que solicitan esta medida de gracia se someten a los mismos requerimientos legales y prácticos que cualquier otra petición de indulto".

Desde 1996 se han concedido más de 10.000 indultos. En Semana Santa no suele superar la veintena, pero el poder de la religión en el perdón del Estado a veces es mucho mayor. Una relación, la de la religión y los indultos aplaudida por muchos pero muy criticada por otros.