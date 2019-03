DURANTE LA PRIMERA SESIÓN DE LA MOCIÓN

Cruce de acusaciones entre Ciudadanos y Podemos por el gesto de Rivera en el Congreso

Para Podemos, cuando Rivera simuló el gesto de llorar en la primera sesión de la moción de censura, se burló de las lágrimas de Pablo Iglesias al recordar a las víctimas de Billy el Niño en el Congreso. Por su parte, Ciudadanos defiende que "Rivera no insultó a nadie en su discurso" y que "ante el insulto de Pablo Iglesias desde la tribuna del llamándole 'fascista' gesticuló que a él sus insultos no le afectaban, no le hacían llorar".