Prosigue el malestar en el seno del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos de la Comunidad de Madrid, tras la reunión mantenida este lunes entre el vicepresidente Ignacio Aguado y los grupos de la oposición. Un encuentro al que acudieron los portavoces del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en la Asamblea, pero no Vox ni tampoco la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Preguntado este martes por la ausencia del Ayuso y de representación del PP en la reunión, Aguado le ha restado importancia, asegurando en declaraciones a laSexta que "la presidenta tiene su agenda y decide a qué reuniones acudir y a cuáles no" y que su relación con ella es "fluida". "La reunión no iba pensada para hablar con ellos, sino con la oposición", ha asegurado el vicepresidente madrileño sobre el plantón de su socio de gobierno. "Con el PP hablo cada día", ha agregado, asegurando que "hay un Gobierno fuerte en la Comunidad de Madrid".

Aguado: "Ni va a haber elecciones anticipadas, ni va a haber moción de censura"

"Ni va a haber elecciones anticipadas, ni va a haber moción de censura", ha negado el diputado de la formación naranja, que ha instado a no caer "en los comentarios interesados que buscan desestabilizar un Gobierno que está funcionando bien y que va a seguir funcionando bien".

Tras la reunión con el resto de grupos en la Asamblea, Aguado ha insistido en que "hay que ampliar consensos", habida cuenta de la dramática situación provocada por el coronavirus en la Comunidad, al modo del acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Madrid para trabajar por un pacto de reconstrucción para la capital, donde PP y Cs también gobiernan juntos.

El vicepresidente, que ha valorado positivamente esa primera reunión y confía en que la sigan otras, no obstante ha lamentado la ausencia de la formación de extrema derecha. "Eché en falta a Vox, me hubiera gustado que estuviera como partido de la oposición. No quiso venir, pero confío en que en las próximas reuniones se pueda incorporar", ha manifestado.

Ayuso, sobre la reunión convocada por Aguado: "Hay que escuchar a todos, pero prefiero hacerlo a mi manera"

Sin embargo, lo cierto es que la iniciativa de Aguado de convocar a la oposición no ha sentado bien a la propia Díaz Ayuso. "Mi Gobierno debe decidir qué relación debe tener con las otras fuerzas políticas y hacerlo primero con una ronda de consultas", ha aseverado la presidenta madrileña este martes, asegurando que los partidos que participaron en el encuentro del lunes "solo concluyeron que había que subir impuestos". "Hay que escuchar a todos, pero prefiero hacerlo a mi manera", ha apostillado.

En esta línea, desde el PP también habían criticado ya que su socio de gobierno iniciara los contactos de forma unilateral "sin contar con la presidenta y el Consejo de Gobierno". Así se pronunciaba el consejero de Educación, Enrique Ossorio, que reprochaba que las propuestas no se presentaran primero a Vox, socio de investidura del Gobierno regional, antes que al resto de grupos.

Enfrentamiento entre Políticas Sociales y Sanidad

Ese posible pacto con el resto de fuerzas de la Asamblea no es el único frente abierto entre los socios del Ejecutivo madrileño, después de que el consejero de Políticas Sociales, de Cs, aseverase este lunes que establecer "unos criterios de exclusiones basados en niveles de dependencia o discapacidad" a la hora de derivar a los internos de residencias de mayores a los hospitales no es "ético" y posiblemente tampoco "legal".

Alberto Reyero se pronunciaba así sobre los protocolos de derivaciones hospitalarias aplicados por el Gobierno regional durante la crisis del coronavirus. Una orden que, según ha asegurado la propia Díaz Ayuso este martes, "nunca se produjo". Además, no es la primera vez que Reyero carga contra la gestión de las residencias madrileñas en la pandemia, pues ya en abril criticó que estas no se medicalizaran.

Preguntado al respecto por laSexta, Aguado no obstante ha rechazado "buscar dentro del Gobierno culpables de nada", abogando en su lugar por "pensar en qué modelo residencial queremos de cara al futuro". "Tanto la Consejería de Sanidad como la Consejería de Políticas Sociales han hecho todo lo que estaba en su mano para hacer frente a esta epidemia", ha asegurado.

"Lo que el consejero de Políticas Sociales ha demandado es que el modelo de residencias actual no está pensado para abordar una epidemia, no está pensado para curar a los mayores sino para cuidar a los mayores, y que por eso necesitábamos reinventarlo", ha matizado Aguado.