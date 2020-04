El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso por no medicalizar las residencias y enviar efectivos sanitarios a otras regiones, sin tener en cuenta la necesidad de estos centros en los que residen ancianos.

Lo ha hecho en una entrevista en 'Cadena Ser', en la que también se ha dirigido a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, que está ejerciendo el mando único en el ámbito sanitario durante la crisis del coronavirus.

"No hay ninguna residencia medicalizada. Desde el inicio, hemos reclamado un mayor apoyo sanitario y creo que este es el problema fundamental", ha destacado el consejero y diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Alberto Reyero.

Ha asegurado, además, que no entiende que, "ahora que se habla de repliegue sanitario, no se utilicen a estas personas en las residencias". "Soy partidario de la solidardidad entre territorios, pero no entiendo que el Samur vaya a Castilla y León y no se utilice para reforzar la atención sanitaria en nuestras residencias", ha sentenciado.

Pero las críticas del titular de Políticas Sociales no han ido dirigidas únicamente a su presidenta y al consejero de Sanidad. También ha apuntado a "un problema de competencias entre Ayuntamiento y Comunidad". "Deberíamos de ser capaces de resolver esto porque por encima de todo está la salud de los madrileños".

Uno de los problemas que se desprende, en este sentido, es el de las residencias madrileñas, en las que según Alberto Reyero, han fallecido 4.521 ancianos desde que comenzara la crisis del COVID-19. Y es que, la dificultad para encontrar personal, sumada a la edad de estos pacientes y a la falta de recursos -denunciada por el consejero-, ha provocado que los centros de mayores estén siendo golpeados de lleno.