Cospedal, sobre el Yak-42: "La responsabilidad objetiva de la Administración hay que reconocerla"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado este miércoles que ha cambiado la "línea tradicional" del Ministerio en lo relativo al accidente del Yak-42, en el que murieron 62 personas en mayo de 2003, porque, tal como dice el informe Consejo de Estado, la "responsabilidad objetiva de la Administración hay que reconocerla".

"Creo que así debe ser", ha dicho en una entrevista en la Cope, una día después de reunirse con los familiares de las víctimas. Las familias se declararon aliviadas por la decisión de la ministra de asumir el informe del Consejo de Estado que establece "responsabilidad patrimonial" del Estado y de intentar encontrar los contratos de los vuelos del personal militar en misiones de paz.

Cospedal ha hecho hincapié en que dicho informe no es vinculante, pero que ella ha decidido seguirlo y "cambiar" la posición tradicional de Defensa, una posición que "desde hace 13 años" pasaba por "no admitir responsabilidad patrimonial por parte del Estado".

Sin embargo, tal como ha dicho el Consejo de Estado, Cospedal considera "bastante evidente" que "hay una relación entre el funcionamiento del Ministerio de Defensa y la tragedia que ocurrió". "Obviar que hay una relación entre cómo funciona la Administración y el trágico suceso es algo que a todo el mundo le sorprendería", ha abundado.

Eso sí, también ha incidido en que el Ministerio no va a admitir ninguna "culpa", ni "dolo" y, de he hecho, ha remarcado que el mismo informe deja claro que no hubo ni dolo, ni culpa, ni ganas de hacer daño, "pero no es necesario que eso exista para que haya una responsabilidad patrimonial del Estado".

Y aunque esa responsabilidad patrimonial ya está satisfecha, considera que esto "es un tema de fuero, hay que reconocérselo a los familiares de las víctimas y es lo que el Ministerio va a hacer". "Hay reparaciones que no son económicas, que tienen que ver con reconocimientos", ha insistido.

Cospedal también ha dejado claro que el informe del Consejo de Estado no imputa culpas ni habla de personas concretas. Así, preguntada por la situación del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, ha hecho hincapié en que no sólo hubo un pleno del Congreso extraordinario sobre el tema sino que todas las sentencias de los tribunales fueron absolutorias.

De este modo, cree que "las responsabilidades políticas hace mucho que se dilucidaron" y, además, ha defendido que "las sentencias tienen que servir para algo". Argumentaba así que no se le puede quitar a Trillo "su derecho más básico" que es el derecho a trabajar recuperando su plaza de funcionario, como letrado, precisamente en el Consejo de Estado.