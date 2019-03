Cospedal responde a Bárcenas: "Por mucho que se repita una mentira, no será verdad"

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha asegurado sobre la última declaración del extesorero Luis Bárcenas ante el juez que, "por mucho que se repita una mentira, no va a ser verdad".



A preguntas de los periodistas tras visitar el convento de los Carmelitas Descalzos, en Toledo, Cospedal ha añadido que no va a "estar todos los días contestando a esta persona que, además, está en la cárcel por lo que todo el mundo sabe, por no explicar de dónde sale el dinero que él tiene fuera".



La también presidenta de Castilla-La Mancha ha subrayado: "cuando he tenido que ir a los tribunales, he ido, y voy con mucho gusto", y ha recordado que ella misma ha puesto varias demandas contra Bárcenas "por mentir y difamar".



Cospedal ha insistido en que no va "a contestar cada vez que se repitan las mismas mentiras y que, de este tema, ha hablado "largo y tendido en muchas ocasiones".



"Delante de los tribunales he dicho todo lo que tengo que decir que creo que está muy claro", ha aseverado