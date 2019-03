Bárcenas pactó su 'indemnización en diferido' con Rajoy y Arenas

El abogado Gonzalo Boyé ha estado presente en la declaración de Cospedal ante el juez Ruz como abogado de la acusación particular. El letrado revela que Ruz ha estado poco permisivo con las preguntas a la dirigente popular, que se ha mostrado contundente negando todas las acusaciones que pesan sobre ella. Cospedal rechaza el cobro de dinero negro y haber percibido comisiones en Castilla La-Mancha.

Según informa Boyé, María Dolores de Cospedal no ha reconocido el descontrol de las donaciones en el Partido Popular. De hecho, la secretaria general del PP no ha sido la protagonista. El gran protagonista del día ha sido el juez Ruz que no ha dejado interrogar sobre nada interesante”, explica el abogado de la acusación particular Gonzalo Boyé.

La dirigente de Génova tampoco ha explicado la comisión de 200.000 euros que habría recibido el PP de Castilla La-Mancha. “Ha todo lo relacionado con Castilla La-Mancha no ha dejado interrogar, tampoco a otros extremos como el pago de sobresueldos por parte del señor Páez. Restringió demasiado el derecho a interrogar. Ruz declaraba las preguntas impertinentes, de hecho tuve una discusión con él por ese tema”.

“El juez sí que ha dejado preguntar sobre los sobresueldos y ha dicho que era absolutamente falso. Sobre Bárcenas, ella ha dicho que era una relación inexistente”, revela el abogado.

Uno de los temas a aclarar, quizás el más polémico, era la ya popular indemnización en diferido que habría percibido Bárcenas tras su desvinculación con el PP. “Lo ha explicado como parte de un acuerdo que ha alcanzado el presidente del Gobierno y el señor Arenas con el señor Bárcenas, y el señor Rajoy se lo habría explicado a ella, por eso había que pagarle la indemnización a lo largo de un periodo de tiempo en forma de contrato”.