Correa desmiente a laSexta la confesión que entregó a Ignacio Escolar

Para Correa lo publicado no tiene, en absoluto, nada que ver con él. A la pregunta de un periodista de laSexta, el presunto cabecilla de la Gürtel, contesta "¿yo? No, que va". Niega, rotundo, que sea su confesión. Es decir, niega, por ejemplo, que cobrase comisiones del 3% en nombre del PP y Luis Bárcenas.

Asegura a laSexta Noticias que todo lo redacta un abogado con el que ya no trabaja y que él nunca interviene. Eso sí, reconoce que hubo contactos con el periodista que lo publicó, Ignacio Escolar. El director de ‘eldiario.es’ revela más datos “el nunca llevo el documento personalmente a sede judicial, el abogado de Correa se lo enseño a la fiscalía anticorrupción en una reunión”.

Un documento con el que intentaría conseguir una reducción de condena. Pero Correa habría intentado, incluso, parar su publicación a través de mensajes a Escolar, en los que le pedía que le llamará antes de publicar.

Se desmarca también, de todo, otro de los principales implicados en la Gürtel. Pablo Crespo dice que le parece "una antología del disparate en la que yo no he tenido nada que ver”. Aunque hay quien ve todo esto como una operación contra Correa, como es el caso de su exabogado, Juan Carlos Navarro. El presunto cabecilla de la Gürtel insiste en que no puede ser su confesión, lo publicado es una copia del escrito de acusación de la fiscalía.