La segunda ola de coronavirus puede "arrollar" a Perú, según su ministra de Salud

La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, advierte que la segunda ola de COVID-19 puede "arrollar" a su país si no se toma en serio el cumplimiento de todas las medidas sanitarias contra la pandemia. "Si nosotros los peruanos no nos ponemos las pilas y no tomamos esto en serio, rebrote, ola, olita o tsunami, nos va a arrollar", enfatizó Mazzetti.