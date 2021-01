Miguel Casañ es anestesista del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia. Ha estado ingresado en la UCI por coronavirus. Su familia está contagiada a pesar de haber tomado todas las medidas para evitarlo, más aún siendo sanitario. Es muy importante escuchar su relato para no olvidar ni un instante que toda prudencia es poca.

"He pensado estos días que me moría, he visto la muerte muy cerca", ha explicado Miguel desde su cama, intubado, donde ha contado los estragos que la COVID-19 ha provocado en él y en su entorno. "Hemos caído los seis componentes de la familia", ha apuntado, añadiendo que no quiere enseñar en el vídeo ni sus piernas porque en una semana se le "ha atrofiado todo".

El anestesista ha llamado a la población a ser responsable y consciente de las verdaderas consecuencias que está provocando la pandemia en nuestro país, que este viernes ha batido nuevamente el récord del número de personas afectadas por el virus. Los contagios han superado por primera vez los 40.000 casos diarios antes de entrar en el fin de semana.

Además, Sanidad, en su última actualización de la semana de los datos de la pandemia, ha apuntado que España sufre una incidencia acumulada de 575,10 casos por cada 100.000 habitantes. Por ello, Miguel ha concluido: "No os acobardéis, pero no os relajéis". Ha asegurado que ha guardado las distancias y ha cumplido las normas, pero que aun así ha acabado sufriendo los efectos del coronavirus: "Este bicho es muy malo, mucho".