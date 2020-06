El demoledor dato de las muertes en residencias madrileñas en marzo: el 80% de los fallecidos no fueron trasladados a hospitales

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está en guerra por la gestión en las residencias durante el comienzo del estado de alarma. Ayuso ha defendido que no se incurrió en ninguna ilegalidad, pero lo cierto es que el dato es demoledor: el 80% de los fallecidos en marzo que vivían en residencias madrileñas no fueron trasladados a un hospital. Por este motivo, hay choques en el Gobierno de Madrid entre los consejeros de Ciudadanos y PP. Ruiz Escudero ha defendido que no se dejó de trasladar a ningún anciano a hospitales, pero el consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos no piensa lo mismo.