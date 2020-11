Eliminan el requisito de prueba PCR para viajeros que ingresan en Colombia

Las autoridades colombianas anunciaron este miércoles que ya no exigirán una prueba PCR de COVID-19 a los viajeros que deseen ingresar en el país por vía aérea, como habían establecido en octubre pasado cuando se reanudaron los vuelos internacionales, informaron fuentes oficiales. "Los requisitos previos al vuelo son, en primera medida, no presentar fiebre o síntomas respiratorios asociados al COVID-19. De igual manera, se impedirá el abordaje a aquellos viajeros que no hayan diligenciado previamente la aplicación Check-Mig", expresó el director encargado de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Niño.