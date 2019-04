Corinna otorga a Juan Carlos I un papel clave en el Instituto Nóos: "Las instrucciones las daba él"

Las confidencias de Corinna también apuntan a la supuesta relación del rey Juan Carlos con el Instituto Nóos. En las grabaciones se escucha a Corinna comenzando su relato en inglés y a Villalonga traduciendo: "Dice que si en un momento hay que ir a decir esto, va a decir: '¿En el instituto Nóos quién daba las instrucciones?. El Rey'. Va a dar información de dónde estaban todas las cuentas".

Y apunta a que avisó al rey sobre Urdangarin: "Ella escribió el informe sobre Iñaki en el 2004 y se lo dio al rey. Y le dijo: 'Estoy preocupada. (Urdangarin) no distingue la diferencia entre dinero público y el dinero privado. Quiere ganar dinero muy rápido y está preparado para hacer cualquier cosa con tal de ganar dinero'. Esto ya por escrito en un informe al rey".

Pero no es la única revelación, porque Corinna asegura que el rey forzó a Rajoy a mantener a Félix San Roldán al frente del CNI "porque Juan Carlos dice que es el hombre que sabe controlar".

Su relación personal habría pasado por altibajos, llegando a romperse en 2009. "Mi padre murió en 2009, tenía un cáncer. Pasé bastante tiempo con él. Y después de su muerte, el rey me dijo: 'Oye, tengo una novia desde hace tres años'". "Entonces yo le digo: '¡Oye, esto no puede continuar!'", cuenta Corinna.

Sin embargo, tras el accidente de Botsuana, el rey le habría pedido que se quedara "a su lado para motivarle a superar su crisis". "Todo lo que me han pedido, lo he hecho. He cumplido", dice Corinna.

Juan Villalonga narra que "hay una cosa que es importante": "Ella pudo estar con el Rey cuando el Rey tenía opciones, pero el Rey quería estar con ella y con otras más". Corinna responde que ella ha sido la última y Villalonga continúa: "Esto no le funcionaba, no podía ni andar… entonces es cuando se enamora de ella. No me toques los cojones".

Corinna en un comunicado su respeto por las instituciones españolas y que no puede permitirse ser utilizada en un conflicto que no le atañe.

Eduardo Inda: "Siempre pensé que Juan Carlos I era el conseguidor de Urdangarin pero Corinna dice que dirigía el cotarro corrupto"