Un coordinador de Vox fue candidato de Democracia Nacional y llamó "zorras machorras" a las feministas

El coordinador de Vox en Sevilla, Ángel Bordas, fue candidato en la lista del partido ultraderechista Democracia Nacional en las elecciones europeas de 1999, según ha desvelado el diario Infolibre.

A pesar de que él asegura que no es extremista y se califica como "patriota", el citado diario desvela graves insultos machistas y xenófobos de Bordas en Twitter.

En 2014 escribió que las feministas son unas "zorras machorras del aborto libre" y un mes antes lanzó un grave insulto homófobo al entonces candidato de Izquierda Unida Daniel González Rojas, de quien dijo que le gusta "poner el culito". A pesar de estas frases, Ángel Bordas asegura que no es ni "racista ni homófobo". En 2013 también llamó "panda de comerabos comunista" a Izquierda Unida.

Cuenta Infolibre que también fue candidato a la alcaldía de San Juan de Aznalfarache en 2015 por el Partido por la Libertad, una formación vinculada al xenófobo catalán Josep Anglada. En la campaña de esa localidad, donde se han vivido tensiones por la inmigración, su lema era "primero los de casa" y vinculaba a los migrantes con "la prostitución y las drogas".

Bordas ha asegurado que fue expulsado de la formación Democracia Nacional y que simplemente era "un partido patriota y rompedor": "Era un partido de autonomía histórica, no querían saber nada del franquismo. Era menos radical de lo que es ahora mismo Vox".

"Si me quieren decir fascista, nazi y eso, me río de ellos, porque yo siempre he sido demócrata, patriota pero nada radical", ha señalado.