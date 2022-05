La Audiencia Nacional decidió exonerar a María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, sin poder valorar los audios que hoy publica El País en los que se implica a la exsecretaria general del PP en la trama Kitchen -la estructura parapolicial que espió a Luis Bárcenas- porque no estaban aportados a la causa.

La Sala de lo Penal confirmó el pasado 20 de abril el archivo de la causa contra Cospedal apuntando que no eran "suficientes" los indicios de la participación de la exsecretaria general del PP en la Kitchen y que las reuniones de la exministra y su marido con el comisario jubilado José Manuel Villarejo eran por "cuestiones al margen de los hechos investigados".

Sin embargo, las conversaciones publicadas este lunes muestran las maniobras de Cospedal, entonces 'número dos' del PP y desde 2016 ministra de Defensa, para frenar la publicación de los 'papeles de Bárcenas', los registros de la contabilidad B del PP. "Por eso te estoy llamando… la libretita... sería mejor poderlo parar", ruega la exministra a Villarejo el 20 de enero de 2013, según la conversación grabada once días antes de la publicación de la información. "No te preocupes que yo voy a estar al loro en esto y voy a hacer todo lo posible en estos días por hacerme mucho más el encontradizo con ellos", asegura el comisario.

En charlas posteriores, Cospedal demuestra conocimiento de que el Ministerio de Interior modificó los informes policiales para eliminar las partes más lesivas para el Partido Popular. "Yo sé que ayer por la tarde te llamó el ministro [del Interior, Jorge Fernández Díaz] después de haber hablado con Pepe Losada [José García Losada, jefe de la Comisaría General de Policía Judicial]. Se ha negado a cambiar ni un ápice", dice Villarejo en abril de 2013.

"No, no, y aparte, a mí me llama [el ministro] ayer por la noche diciéndome que voy a tener un día para verlo [el informe] hasta que se lo dé al juez, y digo, y para qué me llamas", replica Cospedal.

Ni el juez instructor Manuel García-Castellón pudo valorar estos audios para tomar la decisión de sacar a Cospedal de la causa, como tampoco la Sala de lo Penal que confirmó la decisión. La razón: los audios, que se obtuvieron en noviembre de 2017 durante la Operación Tándem que supuso la detención de Villarejo, no se aportaron a esta pieza separada.

Ahora, el PSOE -que ya recurrió la decisión- valora pedir de nuevo la imputación de la exministra a la luz de los nuevos audios.

Una imputación resultado de "una inferencia voluntarista"

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama Kitchen archivó la causa contra Cospedal en julio porque, según el auto había una "falta de indicios" para su imputación, a diferencia del caso del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Así, consideraba que imputarlos por una participación intelectual en la Kitchen sería "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones".