Continúa la tensión entre PSOE y Compromís por la presidencia de la Comunidad Valenciana

Mónica Oltra mantiene vivas sus aspiraciones a ser presidenta pero presume de flexibilidad. En 'Al Rojo Vivo' ha dicho que, para ella "la Presidencia no es innegociable, no como para otros". Así se ha expresado porque los socialistas se niegan a ceder una de sus conquistas del 24M. El secretario general del PSOE ha declarado que "los valencianos hablaron claro, quieren a Puig y se debe huir de personalismos".



El tercero en discordia, Podemos, ya ha dicho que es más de Oltra. Esta ha sido una semana de reuniones, pero ambos líderes todavía no se han visto a solas. A Puig, el enrocamiento comienza a escocerle: "No entendemos que los socialistas valgan para apoyar y no para ser apoyados, me molesta la superioridad moral de algunos".



En la ciudad de Valencia, sin embargo, el pacto está consumado. El PSOE ha dado su apoyo a la investidura de Ribó, de Compromís, que será el próximo alcalde de la ciudad después de décadas de Gobierno de Rita Barberá.