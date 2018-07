Condenan a pagar 240 euros al tuitero que se "cagó" en el rey Felipe VI y la reina Letizia

El magistrado ha dictado esta condena, después de que el acusado, de 38 años, haya reconocido ser responsable de los hechos que se le imputan y haya alcanzado un acuerdo con el fiscal José Perals, que pedía inicialmente una pena de nueve meses de prisión, inhabilitación y la retirada de los contenidos de Internet.

Al inicio de la vista, que apenas ha durado unos minutos, el procesado, puesto en pie, ha hecho un comentario a su defensa, lo que ha provocado que el juez les llamara la atención manifestando: "Esto no es una mesa redonda". El representante del Ministerio Público ha aclarado después que solicita una multa de cuatro meses con una cuota diaria de dos euros, es decir, el pago de un total de 240 euros.

El juicio ha concluido una vez que las partes han asegurado que no recurrirán la sentencia de conformidad en fase de apelación. Bru ha sido condenado por un delito de injurias al Rey, previsto en el artículo 491.1 del Código Penal, cometido al difundir su mensaje en la cuenta que disponía de 349 seguidores.

"Mirad: Me cago en el Rey y en la Reina, monarquía hijos de puta, viva ETA. O lo que es lo mismo, no sois más tontopollas porque no entrenáis", fue el mensaje publicado en su cuenta @Brut666.