Condenan al exalcalde popular de Santiago por fraude fiscal

NO IRÁ A PRISIÓN POR NO TENER ANTECEDENTES

Gerardo Conde Roa, exalcalde de Santiago de Compostela por el PP, ha sido condenado a dos años de cárcel y más de medio millón de euros de multa por fraude fiscal. La Fiscalía le acusa de no haber abonado el IVA de la venta, en 2010, de 61 viviendas que hizo la promotora de la que era administrador. Sin embargo no irá a prisión por no tener antecedentes.