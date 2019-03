Las comunidades gobernadas por el PSOE exigen aplazar el calendario de la LOMCE

Los socialistas dan por hecho que el PP tiene las horas contadas en el Gobierno y quieren evitar a toda costa que se ponga en marcha el nuevo sistema educativo. Según Ángel Gabilondo, "lo que se pide es la inmediata paralización del calendario de aplicación de la LOMCE". Aún así, ha querido destacar que " no se está pidiendo la insumisión ni el incumplimiento", ha asegurado Gabilondo.

Con la ley en mano, los socialistas han solicitado una conferencia sectorial para mantener la reforma guardada en el cajón ministerial. Para José Miguel Pérez, secretario federal de educación del PSOE, es un rompecabezas. "No ha habido nunca una norma educativa en España que haya generado un puzzle como el que estamos desarrollando ahora", ha afirmado.



Ximo Puig y Javier Lambán se suman también al conjunto de dirigentes que afirman que no aplicarán la Ley Wert en sus comunidades. Son así once comunidades autónomas en contra de la LOMCE. Solamente las cinco comunidades populares son las que defienden un sistema educativo que ya empezaba con mal pie y que podría verse paralizado en los próximos meses.