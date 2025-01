Compromís pide información sobre los desplazamientos en el coche oficial de Mazón el día de la DANA

Compromís ha solicitado en Les Corts Valencianes información sobre los desplazamientos en coche oficial efectuados por el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el pasado 29 de octubre, el día de la DANA. El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha explicado que han pedido copias literales y completas de todas las solicitudes de uso, hojas de servicio o documentación análoga sobre los trayectos realizados por los vehículos oficiales de la Generalitat el pasado 29 de octubre por parte del president, Carlos Mazón, donde conste el trayecto realizado, el destino y el horario.

"No sabemos qué hizo esa tarde ni con quién", ha lamentado Baldoví, que ha recordado que Mazón"no enseña una simple factura de una comida". "Ahora queremos saber dónde estuvo, queremos una fotocopia de la hoja de ruta del coche. Ya lo pedimos el 14 de noviembre, es una información que debería poder saber cualquier ciudadano, es su obligación hacer este ejercicio de transparencia", ha agregado. Por otra parte, Baldoví ha informado sobre la presentación de una proposición no de ley para que el hemiciclo se pronuncie (a mano alzada) sobre si Mazón debería dimitir.

"Debería hacerlo por tres motivos: porque ya dimitió de su responsabilidad el día que más lo necesitaba su pueblo, porque los días posteriores tampoco pidió toda la ayuda necesaria ni declaró el nivel máximo de emergencia, que de hecho no ha pedido, y porque la recuperación está siendo un desastre, está más preocupado por campañas institucionales y salvar su imagen que de gestionar esta emergencia", ha agregado Baldoví.

El síndic de Compromís se ha mostrado crítico también con el vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, que "debería ser la principal figura autonómica de la reconstrucción y no tiene agenda, no sabemos qué hace". También ha criticado el hecho de que Mazón "sigue dando contratos a dedo a empresas condenadas por corrupción y por financiar ilegalmente al PP". Y en referencia al Gobierno central ha señalado que actúa "con más lentitud de la debida", y ha citado como ejemplo el retraso en los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros.