El portavoz parlamentario de políticas LGTBI, Francesc Roig, ha hecho público este martes un nuevo dosier con las novedades vinculadas a la trama de formación para el profesorado, los cursos afectivo-sexuales para el alumnado y pseudoterapias homófobas que se promueven en centros educativos diocesanos valencianos. Entre algunas explicaciones retrógradas, en este curso se acusa de la "propagación del SIDA" a las personas homosexuales y a los medios de comunicación.

En el curso, según recoge el dossier Libres por amor- Libres para amar, a la pregunta de "por qué el SIDA es una enfermedad distinta a las demás", explican que "es porque va ligada a comportamientos reprobados moralmente". Entre ellas, señalan al "consumo de drogas", la "conducta homosexual" y a la "promiscuidad sexual".

También acusan a los medios de comunicación de ayudar a la propagación del SIDA al hacer ver "como respetables conductas como las prácticas homosexuales, la drogadicción, la promiscuidad sexual y la infidelidad en el matrimonio". Asimismo, dicen que los medios son "incoherentes" al "luchar contra las consecuencias (del SIDA), pero no se incide en las conductas que causan la propagación del mal".

Además, en estos cursos se desconfía de la eficacia del preservativo, señalando a las campañas de difusión del preservativo porque, según ellos, "inducen al engaño". "El riesgo disminuye, no desaparece", recogen, asegurando que se "oculta información" porque "existe el riesgo de contagio y no muestran la verdadera conducta que previene el SIDA". "No colaboran con la prevención, sino a la mayor difusión de las conductas de riesgo".

El diputado Francesc Roig ha señalado que no se pueden "quedar impasibles ante este adoctrinamiento terraplanista de un tema tan serio y abordado por la ciencia, como tampoco lo podían hacer porque de nuevo se apunta directamente al hecho de que ser homosexual es un comportamiento que hay que reprobar". "Conceptos que se transmiten en las aulas sin que el Gobierno de (Carlos) Mazón haya actuado al respeto y con un conseller de Educación como José Antonio Rovira y una vicepresidenta como Susana Camarero, que tienen que velar por los menores y que continúan de brazos cruzados y no han obligado a suspender estos cursos", ha sostenido.

Al respecto, el presidente de la Comunidad Valenciana ha afirmado que si Compromís conoce prácticas denunciables, que lo lleve a los tribunales. "Cuando alguien descubre, no lo guarda", ha señalado y ha añadido: "Si yo conozco un comportamiento, lo que haría es trasladarlo a las autoridades competentes", ha destacado. Lo cierto es que la formación valenciana ya anunció la semana pasada que denunciará ante la Fiscalía los materiales de promoción de pseudoterapias homófobas en centros educativos diocesanos.