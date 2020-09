Tras las 48 horas informativas establecidas por las autoridades, la Policía comenzará este miércoles a multar a los ciudadanos que habitando en una zona restringida de Madrid salgan de esta sin el justificante pertinente.

La medida se aplica en 37 zonas de la Comunidad de Madrid desde el pasado lunes para tratar de contener y reducir el número de contagios de coronavirus. Afecta a 855.000 habitantes de seis distritos de la capital (Carabanchel, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, Usera, Villa de Vallecas y Villaverde) y otros siete municipios (Alcobendas, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio, Parla y San Sebastián de los Reyes).

La policía, que estos días ha estado realizando controles informativos, empezará a hacer controles aleatorios y puntuales en el perímetro de las areas donde se aplican restricciones, ya sea en las calles o en las salidas de los medios de transporte. Los infractores que salgan de su zona sin un permiso o justificación se enfrentarán a multas que van desde los 600 a los 600.000 euros.

¿Qué salidas y entradas están permitidas?

Las salidas que sí están permitidas son por motivos muy concretos como ir a trabajar. Para ello, la Comunidad de Madrid ha elaborado un modelo orientativo de certificado para poder desplazarse por "razones laborales o profesionales" que deberán portar los ciudadanos siempre que salgan de una zona restringida.

Además, se permite entrar o salir de una zona para acudir al centro de estudios o a realizar un examen oficial, ir al médico, a entidades financieras y de seguros o a cuidar a personas menores, mayores o dependientes que se encuentren en otra zona.

También podrán cruzar a una zona restringida aquellos que regresen a su vivienda habitual. No obstante, se permite la circulación en vehículo, que no a pie, por las zonas confinadas siempre que el origen y el destino del trayecto sea en una zona sin restricciones.

El Gobierno regional estudia extender las restricciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que no descarta aplicar restricciones en otras zonas de Madrid y ha asegurado en una entrevista en 'Onda Cero' que no se trata de una "cuestión de ser distritos ricos o pobres". "Queremos ver cómo resultan las restricciones en estas áreas y en función de ello se ampliarán a otras zonas o no", ha justificado.

Lo cierto es que ya son más de las 37 las zonas de salud que superan los 1.000 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes.