El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) requiere a la líder regional de Vox, Rocío Monasterio, que haga alegaciones ante la denuncia presentada por Más Madrid sobre posibles irregularidades en sus actuaciones urbanísticas.

Así lo ha informado esta última formación en una nota en la que explica que el COAM ha aceptado a trámite el recurso que presentó el grupo municipal ante la Comisión de Deontología Profesional de la organización colegial contra el archivo de la denuncia.

El concejal de Más Madrid José Manuel Calvo, que a su vez es arquitecto, asegura en la nota que "es una buena noticia que el COAM haya rectificado su posición respecto a la primera resolución que tomó, que fue archivar la solicitud de investigar el caso".

"Estamos satisfechos de que se haya dado este paso; continuaremos insistiendo para que se depuren responsabilidades. También para que no se vuelva a producir intrusismo profesional como el de este caso, que ha puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos debido a las malas prácticas", afirma.

En un escrito fechado el pasado día 7, la comisión de recursos del COAM afirma que pedirá a Monasterio que, en el plazo de 15 días a partir del momento en que reciba la comunicación, "formule cuantas alegaciones estime oportunas en defensa de sus intereses".

El 17 de diciembre pasado, el edil de Más País presentó un recurso de reposición en el COAM sobre la decisión de su Comisión Deontológica de archivar la denuncia por presuntas irregularidades en proyectos urbanísticos de Monasterio.

Anteriormente, el 8 de noviembre, Calvo había pedido al COAM que abriera diligencias e investigase las presuntas irregularidades que Monasterio hubiera podido cometer entre 2000 y 2007, cuando, según 'El País', Monasterio habría firmado planos de proyectos de arquitectura sin disponer de la titulación necesaria.

La Comisión de Deontología, que funciona como un organismo autónomo del COAM, comunicó el 28 de noviembre que archivaba la petición de investigar a Monasterio porque solo tiene competencias para investigar a sus colegiados, y ella no lo era en el momento en que se produjeron las presuntas irregularidades.

En noviembre, el citado diario publicó varias informaciones según las cuales Monasterio firmó planos sin tener aún la titulación y participó en la venta de proyectos en inmuebles industriales sin licencia de obra ni cédula de habitabilidad, además de otras irregularidades en su propio domicilio.

Monasterio se alegra de que el COAM le permita alegar documentación

Por su parte, la dirigente de extrema derecha ha asegurado alegrarse de que el COAM le permita alegar documentación sobre estas presuntas irregularidades. Entrevistada por Europa Press, Monasterio ha arremetido contra José Manuel Calvo, asegurando que el concejal de Más País quiere buscarse "un perfil" y "alguien le tiene que explicar que no tiene perfil para ser como la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena".

"Busca a costa de otros fama y me alegro porque me dan la posibilidad de alegar documentación y yo viendo lo que alegue voy a aportar documentación. También estoy esperando la querella de Arturo Valls que aún no me ha llegado", ha lanzado Monasterio, en alusión a la demanda del actor por otra vivienda ilegal.