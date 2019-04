Colau responde al dirigente del PP en Barcelona que pedía dar prioridad a los refugiados cristianos: "Lo que pide vulnera los derechos humanos"

Las palabras del presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, no han sentado nada bien. Para el político, los refugiados que sean cristianos tienen prioridad sobre el resto. "Reclamo a Ada Colau que priorice a los refugiados cristianos que huyen de la guerra", demandó Fernández.

Ada Colau, a través de un tuit, le pidió rápidamente que rectificase: "Lo que pide es discriminatorio y vulnera los derechos humanos. Confío en que reflexione y rectifique porque es muy grave".

No obstante, Alberto Fernández se ha reafirmado en sus palabras. Y eso que algunos compañeros de partido no le dan la razon. "Me parece discutible que eso que propone se pueda hacer", considera José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores.

Lra razón: hay miles de cristianos, musulmanes o kurdos, por ejemplo, que huyen de sus países. Y como refugiados, todos son iguales. "Es un discurso peligroso, muy grave e inaceptable al mismo tiempo", ha criticado Eduardo Bacazzo, miembro del SOS Racisme Catalunya.

Piden a Alberto Fernández que inste al Gobierno a cumplir las cuotas de reubicación y reasentamiento. Porque de los 17.000 refugiados a los que se comprometió España, han llegado apenas 1.200 y el plazo se acaba en septiembre.