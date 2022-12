Ángela es una de las personas que pidió el voto por correo hace ya varias semanas. Sin embargo, todavía no ha recibido las papeletas, por lo que se va a quedar sin poder votar en estas elecciones.

"Al principio creía que se me había pasado la fecha. He ido a recogerlo pero aún no estaba disponible, y mañana y pasado no puedo ir", asegura la joven. En Correos están desbordados. En sus oficinas se disponen extensas colas; incluso, en algunas de ellas la espera es de horas.

"Teníamos cogido número pero hemos tenido que esperar 20 turnos", asegura un joven que sí ha podido recoger su sobre. Correos explica que las elecciones les han pillado en la peor época del año. La falta personal y el fallo en las previsiones han ocasionado tal situación.

"Estamos desbordados. Coincide con navidades y con nuestras elecciones sindicales", explica José Ignacio Rico, secretario general de CSIF Correos. Tampoco se esperaban el incremento de solicitudes; un 14% más con respecto a 2011. Por eso se ha ampliado el plazo.

También hay que señalar que parte de la culpa la tenemos nosotros, los españoles. "Es un tema cultural, probablemente. Lo dejamos todo para el final", señala uno de los solicitantes del voto por correo. En total, más de 783.000 personas han solicitado el voto por esta vía.

Internet también se ha llenado de quejas, de imágenes de oficinas saturadas, y de paquetes acumulados en las oficinas. Muchos se ven en un callejón sin salida, porque una vez solicitado el voto por correo, ya no se puede hacer de manera presencial.