Decenas de enfermos esperando en los pasillos tumbados en camas y con sus enseres personales encima. Esas son las imágenes del colapso en el madrileño Hospital Gregorio Marañón que se vienen produciendo desde esta semana y que denuncian los trabajadores. Dicen que el incremento en las infecciones respiratorias y el rechazo de pacientes COVID a ser derivados al Zendal han sido las razones de las acumulaciones en los pasillos del centro hospitalario.

De acuerdo con estos mismos sanitarios, se habría producido un brote entre los trabajadores de urgencias, con al menos cinco casos entre los profesionales.

En el vídeo grabado por los sanitarios se puede ver que en los pasillos hay decenas de camas con enfermos pendientes de ingreso. No todos de COVID-19, sino también de otras patologías.

En el largo paseo se ve a los pacientes con los goteros colgando y tapados con sábanas, mientras esperan a que los conduzcan a las habitaciones disponibles.

Un problema puntual

Desde el Hospital Gregorio Marañón aseveran a laSexta que no se ha producido ningún colapso, pero que sí hubo "un problema puntual" este miércoles porque coincidió una gran afluencia de pacientes no COVID, justo en el momento en que se encontraban desinfectando una unidad que antes atendía a pacientes con el coronavirus para adecuarla al público en general.

Esta parte de las Urgencias se encontraba cerrada, por lo que había menos camas disponibles. Desde el Hospital aseguran que no consta que los enfermos no quieren irse al Zendal e insisten en que la dificultad vino por parte de los ingresos de pacientes no COVID.

Con respecto a los trabajadores infectados, el Hospital reconoce cinco casos entre los trabajadores de urgencias, aunque no se trataría de un brote, ya que no están relacionados entre sí. Por otro lado, destacan que con el volumen de sanitarios empleados en este área, no son grandes cifras, aunque sí han procedido a un cribado preventivo, donde no han encontrado más infectados.

Madrid pasa en cuatro semanas de ser la mejor a la peor de la Península

Madrid ha pasado en menos de un mes de ser la comunidad con mejor comportamiento en su evolución de la pandemia a liderar la expansión de la pandemia en la Península. El 20 de noviembre, la región mostraba una incidencia acumulada (IA) en los 14 días previos de 285 casos por cada 100.000 habitantes. A día de hoy, Madrid tiene una IA de 262,13. Solo tiene peores cifras el archipiélago balear.

El semáforo del Ministerio de Sanidad, que clasifica a las comunidades por colores, ha marcado de nuevo este jueves el rojo para Madrid. La comunidad que lidera Isabel Díaz Ayuso vuelve a encontrarse en el escenario de riesgo extremo de evolución de la pandemia, debido a los contagios en las dos últimas semanas y la ocupación en camas UCI, que a día de hoy se sitúa en el 25,79%.

La evolución de Madrid es clave, ya que a 9 de diciembre la IA de la región marcaba 190,95 casos por cada 100.000 habitantes, lo que demuestra el recrudecimiento la pandemia.

Estos malos datos de la capital llegan en lo que algunos expertos ya llaman tercera ola y después de que en Madrid se produjeran tremendas imágenes de aglomeraciones en las zonas más comerciales de la capital, sobre todo durante el fin de semana del 'Black Friday', a finales de noviembre, y durante el puente de diciembre en la capital.