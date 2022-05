El Gobierno ha intentado zanjar el escándalo del espionaje a líderes independentistas con el cese de la jefa del CNI, Paz Esteban. Sin embargo, a día de hoy la opinión pública sigue sin conocer oficialmente por qué se espió a los dirigentes catalanes. Este miércoles, el diario 'El Mundo' ha asegurado que al president de la Generalitat, Pere Aragonès, se le espió por un presunto apoyo a los CDR (Comités de Defensa de la República, grupos de activistas en defensa de la independencia catalana).

En el Congreso, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha recordado que ya desclasificó documentos de la 'trama Kitchen': "Tuve que enfrentarme a la petición de la Audiencia Nacional para desclasificar o no esos documentos. Y el Gobierno de España lo que hizo fue colaborar con la Justicia". Y ahora, según ha insistido, seguirá colaborando con los órganos judiciales, incluso en el caso del espionaje a los independentistas. Estos documentos que habría que desclasificar son los que vieron los diputados de distintos partidos en la comisión de secretos oficiales.

Entre ellos, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, quien por cierto hoy ha mantenido un tenso rifirrafe con la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Usted prefirió no ver las resoluciones judiciales y la motivación, por algo será. Porque no querrá saber la verdad", le ha afeado Robles a Rufián, que no ha tardado en responder: "Lo puede hacer mucho mejor de lo que lo está haciendo. Al final, parece que ha cogido una pala y no deja de cavar".

En este sentido, el portavoz de la formación catalana ha reiterado la petición para que se desclasifique ya toda la información al respecto de este caso: "Debería pasar, el presidente del Gobierno tiene la potestad para hacerlo, y no es cierto que tenga que depender de un juez". Esta polémica se ha agrandado aún más si cabe con la última información publicada por el diario 'El Mundo' que mencionábamos al principio. Según este medio, en esos documentos se justifica el espionaje a Aragonès por coordinar a los CDR.

"Lo que sospechaban en el Centro Nacional de Inteligencia es que podría haber un apoyo económico de la Generalitat a los CDR", ha explicado Juanma Lamet, periodista de 'El Mundo'. Una información a la que Aragonès se ha referido con gran indignación. "La filtración a los medios de comunicación de documentos que afectan a la honorabilidad de algunas personas, hablando por mí mismo en algunas publicaciones que se han hecho hoy", ha denunciado, reclamando que "se publiquen esos documentos".