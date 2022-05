Continúa el tono bronco en el Congreso por el escándalo del espionaje con Pegasus a líderes independentistas, por un lado, y a miembros del Ejecutivo, por otro. Así se ha podido observar en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles, una sesión en la que el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha mantenido un tenso rifirrafe con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a cuenta de ese espionaje y de la destitución de la ya exdirectora del CNI, Paz Esteban, por los hechos mencionados.

"¿Está usted orgullosa de la actuación de los servicios de inteligencia de este país?", ha comenzado preguntando Rufián a Robles, que ha respondido sin miramientos, de una forma similar a como ha venido haciendo estos últimos días tras destaparse el caso: "Sí, estoy satisfecha y orgullosa de la actuación de los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia y en todos los servicios públicos que trabajan cada día por los derechos, por las libertades, por la seguridad y por la paz. Trabajan para que usted y yo podamos tener unas libertades que en otro caso no tendríamos".

Una contestación que no ha convencido nada al portavoz de ERC, que ha afirmado que "mal vamos" si su libertad "depende del CNI", y ha realizado una dura crítica a Robles sobre su gestión relativa a esta cuestión: "Yo sé que usted se considera una gran patriota, sé que quiere mucho a este país. Pero también sé que su patriotismo es tóxico, y que quiere mal a este país". Así de duro se ha mostrado Rufián en su respuesta a la titular de Defensa, argumentando que "ser realmente patriota, querer mucho a tu país, y por extensión a las instituciones de tu país, no es convertir a tu país en la 'Casa de Bernarda Alba, y mucho menos que usted haga de Bernarda".

En este sentido, el dirigente independentista ha preguntado a la ministra: "Cuando era una juez progresista y se enfrentó al GAL, ¿usted era menos patriota que ahora? Seguramente, no; cuando hace mucho menos era portavoz del Grupo Socialista y denunciaba las corruptelas de la derecha española, ¿usted era menos patriota? Seguramente, no". "La realidad, la cruda realidad, es que se ha espiado, o quizá aún se está espiando, el teléfono del presidente del Gobierno, del ministro de Interior, y su propio teléfono móvil", ha indicado Rufián, que le ha recordado a Robles que "es la máxima responsable del espionaje legal en este país".

"O es responsable por acción o lo es por omisión", ha expuesto el portavoz de Esquerra, que le ha pedido nuevamente "explicaciones y responsabilidades" al margen del cese de Paz Esteban, pero "no como independentistas, sino como demócratas". Finalmente, ha indicado que "esto no va de ser independentista, dependentista o mediopensionista, va de ser demócrata o no serlo". Y ha aseverado que en el Gobierno, que "está todo el día hablando de España, deberían ser los más preocupados". Sorprendida por las palabras de Rufián, Robles le ha recordado la puesta en marcha de la comisión de gastos reservados.

"Como estuvo en esa comisión, supongo que tuvo la oportunidad de acercarse a la documentación y a las resoluciones judiciales motivadas que llevó la directora del CNI. Si lo hizo, sabe perfectamente el contenido de las resoluciones judiciales y su motivación detallada. Y si no lo hizo, si prefirió no verlo, por algo será, porque usted no querrá saber la verdad", ha subrayado la ministra de Defensa, que ha acusado a Rufián de preferir "venir con su frase ocurrente para hacer méritos -no se muy bien con quién-". En este sentido, ha concluido diciendo que los valores democráticos se resumen en que "cuando uno va a una comisión no puede ir previamente con el discurso de lo que va a decir y, no lo sé, ni siquiera tener el valor de ver lo que se iba a encontrar ahí por si le podía afectar".