Ciudadanos propone abandonar los nuevos proyectos de AVE pero acabar los empezados

Declaración de principios desde el comienzo para sus tablas de la ley económicas. Su primera concreción: el AVE hay que repensarlo. El responsable del programa económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que "lo que está en marcha debe concluirse, pero los nuevos planes son los que se tienen que pensar".



Ciudadanos ha explicado sus propuestas con una puesta en escena a lo 'Silicon Valley'. Despejadas, más o menos, en 'Al Rojo Vivo' las dudas que flotaban sobre el tipo único de IVA. Garicano ha afirmado que aumentarán las bases pero "el IVA de los productos reducidos no aumentará".



El que no se quedaría como está es uno de los colectivos más castigados. Ciudadanos ofrece una cotización progresiva a los autónomos en función de los ingresos y al sector le suena bien. Salvador Duarte, presidente de CTAC, ha afirmado que "la medida está bien y pondría en línea con el resto de los países de la UE".



Otra de sus propuestas tiene que ver con la economía sumergida. Pretenden que se empiece a pedir factura por pequeños trabajos para desgravar. La hoja de ruta fiscal de Ciudadanos, no llegará hasta el 21 de abril.